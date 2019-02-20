حدث ليلًا| لقطات جديدة من انفجار "الدرب الأحمر".. وجيش الاحتلال يقتحم "الأقصى"

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

لقطات جديدة في "انفجار الدرب الأحمر" وثأر الداخلية (فيديو)

يترجل الإرهابي بحثًا عن فريسة تشبع غريزة القتل لديه، بعد أن فشل مخططه في استهداف قول أمني بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، وبينما اعتاد التخفي وراء كمامته، كان رجال الشرطة يعملون عن إماطة اللثام عن ملامحه التي خبأها حتى يتعذر التعرف عليه.

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ابنة "حلاوتهم" مصابة انفجار الدرب الأحمر: "والدتي تعيش صدمة عصبية"

قالت شيرين الشيمي، ابنة السيدة حلاوتهم، المصابة بانفجار الدرب الأحمر، إن والدتها في الرعاية المركزة، مصابة بكسر في الرجل اليمنى، ولديها جروح سطحية وكدمات في جسدها.

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"في داهية".. شاهد عيان يكشف رد فعل والد إرهابي الدرب الأحمر عقب تفجير نفسه

قال طارق الجندي، صاحب محل بقالة في العقار الذي يقطن به الإرهابي الذي فجَّر نفسه في الدرب الأحمر، إن الإرهابي كان يعيش بمفرده بعد وفاة جدته وسفر والده إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وزيرة التضامن: "وظيفة تك" تخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تشارك في مبادرة "وظيفة تك"، لإتاحة فرص عمل للشباب من خلال قروض دون فوائد تسدد لبنك ناصر، لتوفير تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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مصرع وإصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بالقاهرة

لقي 4 أشخاص، مصرعهم وأصيب 16 آخرين، في حادث تصادم أتوبيس نقل عمال بسيارة نقل ثقيل بالقاهرة الجديدة.

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وزير الآثار يكشف موعد الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات كبرى

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن المشروعات الكبرى التي تعمل عليها الوزارة حاليا منها: مشروع تطوير معبد الياهو هانبي بالإسكندرية، حيث تم البدء فيه في أول يوليو 2017 وبنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن 55%، وذلك وفقًا لتقدير الهيئة الهندسية، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من 2019.

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20 مصابًا و13 معتقلاً خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

أصيب أكثر من 20 مصليًا، واعتقل 13 آخرون على الأقل، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء عليهم.

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السودان تؤكد التزامها بتيسير أنشطة الوكالات الإنسانية في جنوب كردفان

أكدت الحكومة السودانية التزامها بتيسير أنشطة الوكالات الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، منوهة بأنها لا زالت بانتظار رد (الحركة الشعبية) بشأن مبادرة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات للمتضررين من القتال.

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نادي الأسير الفلسطيني يحذر مما تقوم به إدارة معتقل النقب الصحراوي

قال نادي الأسير الفلسطيني مساء أمس الثلاثاء، إن حالة من الاستنفار تسود قلعة "أ" قسم الخيام في معتقل "النقب الصحراوي"، وأن إدارة المعتقل بدأت بجلب سيارات إسعاف وإطفاء، استعدادا لأي مواجهة قد تحدث داخل القسم، . وذلك بعد اصابة الأسير إبراهيم النتشة بحروق طفيفة.

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ترامب يرشح جيفري روزن لمنصب نائب وزير العدل

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيفرى روزن، ليحل محل نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنستاين، حسبما أعلن البيت الابيض في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

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تحطم مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية ونجاة طاقمها

تحطمت مقاتلة يابانية أثناء طلعة تدريبية فوق بحر اليابان ، اليوم الأربعاء، ونجا طاقم من فردين كان على متنها، حسبما نقل تقرير إعلامي محلي عن وزارة الدفاع.

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وزير الدفاع الفنزويلي يؤكد ولاء الجيش للرئيس مادورو

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أنه على أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة في فنزويلا أن "يمروا فوق جثث أفراد الجيش أولا"، مؤكدا ولاء الجيش للرئيس نيكولاس مادورو.

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