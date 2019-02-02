رئيس هيئة الاستعلامات السابق: 90% من المصريين حاليًا جذورهم مصرية

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور طه عبدالعليم، رئيس الهيئة العامة الاستعلامات السابق، إن مصر استطاعت أن تعيش أكثر من 70% من تاريخها كدولة مستقلة.

وأضاف عبد العليم، خلال كلمته بندوة مناقشة كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المصري هو كل من ولد على أرض مصر ولا يعرف وطنًا بديلًا لها، موضحًا أن 90% من المصريين الحاليين جذورهم مصرية في الأساس، والـ10 % يمثلون نسبة من المهاجرين اليونانيين، وبالتالي الأمة المصرية هي أعرق أمة على وجه الأرض لأن عمرها آلآف السنين.

وأشار إلى أن الغزاة ذابو في مصر، فهي "مقبرة للغزاة" مؤكدًا أن أسوأ الفترات التي مرت على مصر كانت تحت الحكم الروماني، وفي العصور الوسطى، وتعرض المصريين لظلم كبير، وقل عددهم من 10 مليون إلى 2.5 مليون.

استضافت القاعة الرئيسية " ثروت عكاشة"، بمعرض الكتاب، ندوة لمناقشة كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، للكاتب ميلاد حنا، بحضور الدكتور علاء مرسي، والدكتور محمد فياض، ويدير الندوة طه عبدالعليم.