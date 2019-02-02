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    "أنا متطوع".. خلية نحل في خدمة زوار معرض الكتاب

    06:00 ص السبت 02 فبراير 2019
    "أنا متطوع".. خلية نحل في خدمة زوار معرض الكتاب

    معرض الكتاب

    كتب أسامة عبد الكري​م

    أينما تلفت عينيك، في جنبات معرض القاهره الدولي للكتاب المقام بأرض المعارض في التجمع الخامس، تجد شابا أو فتاة ترتدي سترة سوداء مطبوع عليها كلمة أنا متطوع.

    نحو ٥٨٠ شابا وفتاة يعملون كخلية نحل لا يألون جهدا ولا يملون نصحا وإرشادا مع كثرة أسئلة زوار المعرض إذا ما قصدوهم في البحث عن إجابة أو استفسار عن شيء يبتغيان الوصول إليه.

    استطاعت حملة "أنا متطوع"، أن تكسب احترام وثقة جميع من زارو المعرض، عقب أدائهم دورًا كبيرًا في التيسير على الناس ومساعدة زوار المعرض.

    مصطفى عز العرب، رئيس لجنة الشباب والمبادرات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمشرف على الحملة، قال إن إدراة المعرض برئاسة الدكتور هيثم الحاج، كلفتهم بهذا الدور الكبير، لنيل شرف المشاركه في هذا المهرجان الجماهيري الكبير.

    وأضاف عز العرب، لمصراوي، أن الحملة تضم 580 شابًا وفتاة من المتطوعين، جرى اختيارهم من بين ٥ آلاف شابا سجلوا للمشاركة قبل ٤ أشهر، موضحا أن الشباب مقسمين إلى أكثر من فريق، تبدأ مهامهم مع دخول الزائرين أرض المعارض عبر البوابات الإلكترونية، ومتواجدين خارج صالات المعرض، لإرشاد السائلين عن إحدى صالات المعرض الأربع.

    وتابع: "الفريق الآخر من الشباب يستقبل الزائرين عقب دخول بوابة الصالات، لإرشادهم عن دور النشر والكتاب بالداخل، غير أن هناك فريقًا متواجدًا أمام قاعة الندوات "البلازا" للتعريف بالمناقشات التي تستضيفها كل قاعة".

    وأضاف عزالعرب، أن المكان الجديد للمعرض مختلف تماما عن سابقه، ما دفعنا لإطلاق الحملة والتي بدأت العام الماضي، ولكن هذه المرة الحاجة إليها بصورة أكبر، مؤكدا أن الشباب يؤدون دورهم بكل حيوية ونشاط وسعداء بالمشاركة.

    معرض الكتاب حملة أنا متطوع مصطفى عز العرب هيثم الحاج

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