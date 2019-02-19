  • عاجل:انفجار الدرب الأحمر.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    وفد من زراعة البرلمان يزور سيوة ومطروح للوقوف عل مشاكل شباب الخريجين

    09:56 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    وفد من زراعة البرلمان يزور سيوة ومطروح للوقوف عل مشاكل شباب الخريجين

    النائب هشام الشعينى

    كتب- أحمد علي:
    يزور وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، كلًا من مطروح وسيوة؛ للوقوف على مشاكل الصرف الزراعي بسيوة، وقرى شباب الخريجين، وتقنين أوضاع حائزي الأراضي بمنطقة الحزام الاخضر.
    ووفقًا لجدول أعمال الزيارة من المقرر أن يبحث أعضاء الوفد البرلماني، آلية تجهيز سيوة لكي تصبح من أكبر المناطق المنتجة للتمور على مستوى العالم، في إطار توجهات الدولة من أجل تحقيق ذلك، بالإضافة للوقوف على مشاكل الصرف الزراعي بها وخطة النهوض بشكل عام بسيوة.
    ويناقش الوفد البرلماني، إنشاء خزانات بسيوة لاستخدام مياه الأمطار في الزراعة مرة أخرى وكيف يمكن أن تكون موردًا إضافيًا من موارد المياه في مصر، بجانب مشاكل المزارعين في العلمين وتقنين أوضاع حائزي الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر.
    ويضم الوفد كلا من النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والنائب محمود هيبة، أحمد أبوخليل، صبري يوسف، والنائب سيف نصر الدين، ومن أمانة اللجنة يحيى جلال، أحمد العقاد، والسيد فراج.

    شباب الخريجين لجنة الزراعة مجلس النواب هشام الشعيني

    الخبر التالى:

    برلماني يشيد ببسالة رجال الشرطة في حادث الدرب الأحمر الإرهابي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان