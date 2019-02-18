"عمر": تسلمنا "التعليم" شبه وزارة.. ووفرنا أموال التعاقدات المؤقتة بجهود ذاتية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، إن المسؤولين الحاليين تسلموا وزارة التربية والتعليم "شبه وزارة" وأعادوا هيكلتها مثلما تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة وهي "شبه دولة".

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده في وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، لإعلان تفاصيل مسابقة التعاقدات المؤقتة لتعيين معلمين في المدارس الحكومية.

واستنكر عمر، كثرة الهجوم على الوزارة فيما تقوم به من إجراءات، واتهامها بأنها تأخرت في إعلان مسابقة التعاقدات المؤقتة؛ لتعيين معلمين، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على تجاوز جميع المشكلات السابقة.

وأوضح عمر أن الوزارة أعلنت المسابقة حاليًا لأنها تدرك أهمية المعلمين وحرصها على سد العجز، ولم تنتظر العام الدراسي الجديد ولا توفير أموال من خزينة الدولة، مؤكدا أن أموال التعاقدات المؤقتة وفرتها الوزارة بجهود ذاتية دون تحميل ميزانية الدولة أي مصروفات.

ولفت عمر إلى أن الوزارة تسعى لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين لشغل مهنة معلم؛ لضمان تعليم جيد للأطفال والطلاب، منوها إلى أن التدريس مهنة وليس وظيفة.

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