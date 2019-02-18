على هامش "IDEX2019".. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون في "تصنيع السلاح"

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من الشخصيات على هامش فعاليات معرض "IDEX2019" المُقام بمدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 17-21 فبراير الجاري.

والتقى العصار، الفريق أول محمد الحسن عبدالله، رئيس هيئة التصنيع الحربي السودانية، والذي أعرب عن سعادته بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون من أجل تحقيق طفرة صناعية كبرى في مجال التسليح في القارة الأفريقية بما يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضرورة التعاون والاتحاد بين شعوب العالم من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

كما التقى وزير الإنتاج الحربي، Mareh Labinskl، نائب وزير الدفاع البولندي، والذي أعرب عن فخره بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي من مدرعات ودبابات وذخائر وأسلحة تعكس التقدم الذي وصلت إليه مصر في تكنولوجيا التصنيع الحربي وهو الأمر الذي يدعو إلى فتح مجالات للتعاون بين الشركات البولندية وشركات الإنتاج الحربي العاملة في نفس المجال.

واستقبل العصار، رومان جولوفشينكو، رئيس اللجنة الصناعية العسكرية بدولة بيلاروسيا، والذي أشاد بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية.

وأكد جولوفشينكو، اهتمامه بالتعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من مجالات التصنيع المدنية، موضحًا أنه يسعى إلى التوسع في فتح آفاق التعاون لتمتد إلى الصناعات الدفاعية.

وأشاد العصار، بقوة العلاقات التي تجمع الطرفين، مطالبًا بضرورة العمل على تعزيزها، معبرًا عن فخره بما شاهده من إمكانيات تكنولوجية للشركات البيلاروسية المشاركة في المعرض والتي تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى الإطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربي لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين.

وبحث الدكتور محمد العصار، مع عطية بن صالح المالكي، مدير عام الإدارة العامه لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون المشترك لتمتد إلى مجالات التصنيع الحربي بعدما حقق التعاون بين الشركات في المملكة العربية السعودية وشركات الإنتاج الحربي نجاحًا على المستوى المدنىي.

وتم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية بهدف توطين الصناعة المحلية بكلا البلدين، ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لما تم مناقشته خلال لقاء المهندس محمد بن حمد الماضي، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة، والذي التقى وزير الإنتاج الحربي، في نوفمبر الماضي، وخلال معرض "EDEX2018" الذي أقيم في مصر ديسمبر الماضي، والذي تم التأكيد خلاله على ضرورة التقارب بين الدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية.

كما عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال معرض "IDEX2019" عددًا من اللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية وكان أبرزها لقاء بيرنارد برينر، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة إيرباص للدفاع والفضاء.

وأعرب العصار، خلال اللقاء، عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة ومنها تكنولوجيا "اير باص" المتطورة في هذا المجال، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وناقش وزير الإنتاج الحربي، مع باسكال سوريس، المديره التنفيذية ورئيس مجلس إدارة شركة "تاليس" الفرنسية العاملة في مجال تصنيع أجهزة الاتصال ذات التكنولوجيا العالمية، والتي تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال تكنولوجيا الاتصالات، وإمكانية نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات التي تعمل بها شركة "تاليس" خاصة في مجال البحوث والتطوير وإنتاج الذخائر والمعدات الحربية في ظل اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة وما تشهده من إصلاحات اقتصادية.

وأكد العصار، خلال لقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العمانيه لتصنيع الذخائر، ترحيبه بزيارة وفد من الشركة لشركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والفنية في مجال تصنيع الذخائر على أرض الواقع ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الطرفين، مضيفًا أنه يسعى إلى تبادل التكنولوجيا والمعرفة بين الجانبين من أجل تعميق التصنيع المحلي لمواجهة التطرف والإرهاب في المنطقة.

كما تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من أجنحة الشركات المشاركة بالمعرض للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال أنظمة التسليح، موجهًا الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض EDEX2020 الذي سيُقام في مصر العام المقبل.