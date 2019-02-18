برلماني يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء حول أزمة رواتب المعلمين في مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مُوجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن أزمة رواتب المعلمين في مصر.

وقال عباس في بيان، إن هناك المئات من الشكاوى التي يقدمها المعلمين لنواب البرلمان بمختلف محافظات الجمهورية بشأن راتب المعلم الذي يظل ثابتا على أساسي عام 2014 وأن الخصومات تكون على أساسي 2019 بالإضافة إلى أن مكافآتهم التي تصرف بنسبة من المرتبات الأساسية لعام 2014، ومن واقع الحساب الختامي للعام المالي 2017 - 2018 والبالغ قيمة الباب الأول الأجور والتعويضات العاملين لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات مبلغ 460، 614، 626، 65 جنيها"، مُطالبًا بصرف رواتب ومكافآت المعلمين على أساسي 2019 ‬وليس أساسي 2014.

ودعا، الحكومة باحتساب الرواتب والمكافآت للمعلمين على أساسي عام 2019 وتحسين رواتب المعلمين مع اتجاه الدولة إلى إصلاح المنظومة التعليمية، مُشيرًا إلى أن تدني أجور المعلمين تسبب في عدم الرضاء الوظيفي ودفع كثيرًا منهم إلى تقديم الاستقالة أو ممارسة مهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم، والاتجاه للدروس الخصوصية والتأثير في المستوي العلمي للطلبة.​