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اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

12:45 م الإثنين 18 فبراير 2019
اليوم.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم؛ لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.​

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين محمد عمر

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