البابا تواضروس يلتقي كهنة القبة والوايلي

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحدؤ بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والعباسية والوايلي وبرفقته مجمع كهنة القطاع وزوجاتهم.

وقالت الكنيسة في بيان لها اليوم الاثنين، إن البابا تواضروس ألقى كلمة عن أخطاء يونان النبي، التمرد والاستهانة والأنانية.

وأوضحت الكنيسة أن البابا أجاب على أسئلة الآباء الكهنة.​