فيديوجرافيك| كل ما تريد معرفته عن مشروع "مودة" للمقبلين على الزواج

كتب- محمد نصار:

في الثامن والعشرين من يوليو 2018، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، وزارة التضامن الاجتماعي، بإعداد مشروع قومي للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق داخل المجتمع.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، تقرير الوزارة بشأن المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" والذي تم بدء التخطيط له ومن المقرر العمل به خلال الفترة المقبلة.

وينشر "مصراوي" بالفيديو، تفاصيل المشروع القومي للحد من حالات الطلاق المرتفعة، والوسائل التي يستخدمها، وكذلك الفئات المستهدفة وأوليات المحافظات.