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مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر ميونخ للأمن - (إنفوجرافيك)

12:05 ص الإثنين 18 فبراير 2019
مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر ميونخ للأمن - (إنفوجرافيك)

الرئيس السيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن

كتب- محمد نصار:

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل الى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

ونشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر "فيسبوك"، مقتطفات مما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد الأفريقي.
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السيسي مؤتمر ميونخ للأمن الاتحاد الأفريقي ميونخ فيسبوك

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