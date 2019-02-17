رئيس "خارجية النواب" للسفير الأسباني: تعديلات الدستور ستخضع لحوار مجتمعي​

كتب- أحمد علي:

قال كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن التعديلات الدستورية التي تقدم بها أعضاء البرلمان مؤخرًا تأتي في إطار مكتسبات تتعلق بتمثيل المرأة والشباب والفلاحين وذوي الإعاقة وتتوفر لها ضمانات.

وأضاف عبدالكريم، خلال لقائه سفير أسبانيا بالقاهرة رامون خيل -كاساريس ساتروستيجي، أن التعديلات ستخضع لحوار مجتمعي موسع من جانب كافة أطياف المجتمع المصري.

وأكدم درويش، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأسبانيا والتى تعود لخمسينيات القرن الماضى والتي تعززت بفضل الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتى البلدين وزيارات كبار المسئولين والتي عززت أواصر التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .

وقال درويش للسفير الأسباني إن "الظروف التي وضع فيها دستور 2014 كانت استثنائية وكان من المحتم المسارعة لاستعادة الدولة الوطنية وبناء مؤسساتها بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن "الشعب هو من سيقول كلمته ويمارس حقوقه السياسية بالمشاركة في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية وفق استحقاقاتها المستقبلية فالعبرة بموقف الشعب المصرى الواعى الذى يشعر بحالة الاستقرار الراهن والإرادة السياسية العليا لمكافحة الفساد وماتم ويتم من اجازات في البنية التحتية المصرية والمشروعات القومية وفي المجالات الخدمية من صحة وتعليم".

ولفت درويش، إلى "مسئولية ودور مصر في دفع الحلول السياسية ووضع حد للأزمات في المنطقة والتعامل مع قضايا وتحديات الهجرة واللاجئين"، مؤكداً على ثقته في تفهم شركاءنا في المتوسط لهذه التحديات وتلك المسئولية.