  • عاجل:بعد شهرين من خروجه بعفو رئاسي.. وفاة أقدم سجين في مصر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    غدا.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

    11:10 ص الأحد 17 فبراير 2019
    غدا.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة.

    وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم؛ لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.​

    وزارة التربية والتعليم التعليم الفني مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين طارق شوقي

    الخبر التالى:

    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مؤسسة الأدهم للخدمات الثقافية بالقاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان