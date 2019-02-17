غدا.. "التعليم" تعلن تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الاثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم؛ لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.​