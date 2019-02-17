وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات المياه بمحافظة الجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور مسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف المشروعات المقرر دخولها الخدمة قبل الصيف المقبل بمحافظة الجيزة.

وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان: جارٍ تنفيذ مشروع محطة الحوامدية، بطاقة تصميمية 70 ألف م3/يوم، ومشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، ومشروع مأخذ ومحطة تنقية مياه الشرب بمنشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم، ومشروع محطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3/يوم، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة قبل موسم الصيف المقبل.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طلمبات إمبابة، حيث تم فك 3 طلمبات، وتركيب 3 طلمبات، وجارٍ التجهيز للتشغيل، وهو ما سيسهم فى رفع كفاءة عمل المحطة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.