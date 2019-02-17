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    ​رئيس "برلمانية المحافظين" تتقدم باستقالتها اعتراضًا على رفض الحزب تعديلات الدستور

    01:52 ص الأحد 17 فبراير 2019
    ​رئيس "برلمانية المحافظين" تتقدم باستقالتها اعتراضًا على رفض الحزب تعديلات الدستور

    الدكتورة هالة أبوالسعد

    القاهرة - مصراوي:

    تقدمت النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باستقالتها من الحزب وذلك بسبب خلاف في الروئ السياسية.

    كانت "أبوالسعد"، أعلنت عن موقفها بتأييد تعديل الدستور في الوقت الذي أعلن الحزب رفضه للتعديلات واستضاف اجتماعات تنسيقية من أجل الإعداد لجبهة لرفض التعديل.

    جاء ذلك بعد يوم من إعلان عدد من قيادات حزب المحافظين استقالتهم، وذلك بسبب رفضهم لموقف رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة، وذلك خلال جلسة التصويت عليها داخل مجلس النواب.

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