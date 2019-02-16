صحف القاهرة تبرز مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن والتي يلقي خلالها كلمة يطرح خلالها رؤية مصر لحل أزمات المنطقة ويستعرض جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيلقي اليوم كلمة تاريخية فى الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، يستعرض فيها تجربة مصر فى محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وجهود محاصرة هذه الظاهرة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس سوف يطرح الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فى ضوء الثوابت التى تؤكد الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وتماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية، واحترام سيادة الدول على أراضيها، وسلامتها الإقليمية.

وأشارت إلى أن الرئيس، سوف يستعرض فى كلمته، أيضا رؤية مصر لتعزيز العمل الإفريقى فى المرحلة المقبلة، فى ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى بالعام الحالى. موضحة أن الرئيس شارك أمس فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وسط حضور دولى رفيع المستوى، يضم أكثر من ٧٠٠ مشارك من نحو ٤٠ دولة.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن مصر تشارك فى معرض الدفاع الدولى «إيديكس 2019» فى أبوظبى، الذى ستبدأ فاعلياته غدا، وتستمر خمسة أيام، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وستعرض شركات الإنتاج الحربى المصرية، خلال المعرض، المدرعتين العسكريتين «ST100» و«ST500» لأول مرة خارج مصر.

وأضافت الصحيفة أنه وعلى هامش المعرض، يلتقى وزير الدولة للانتاج الحربى عددا من القيادات العسكرية حول العالم، ورؤساء الشركات، إلى جانب زيارته الأجنحة المختلفة بالمعرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشاركة "الإنتاج الحربى" فى المعرض نافذة على العالم، من خلال عرض إمكاناتها التكنولوجية والفنية المستخدمة فى التصنيع الحربى، إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة من تكنولوجيا حديثة فى مجال أنظمة التسليح والدفاع.

وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد أن بلاده ستعمل خلال الأسابيع المقبلة علي تطوير خطة بالتعاون مع العديد من الدول الحليفة، لوضع تصور حول كيفية وقف تمدد نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وذلك في إطار مساعي واشنطن الرامية للحد من أنشطة طهران المريبة في المنطقة.

وأضافت أن بومبيو شدد ــ في تصريحات أدلي بها في ختام مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط بالعاصمة البولندية وارسو ــ على أن واشنطن تريد التأكد من عدم توافر المال لدي طهران لنشر الإرهاب.

الجمهورية:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي اليوم كلمة مصر اليوم في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن يطرح خلالها رؤية مصر لحل أزمات المنطقة ويستعرض جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شارك أمس في غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونيخ للأمن علي شرفه بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني. وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن وعدد من رؤساء كبري الشركات الألمانية والعالمية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة: إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرصه علي الإلتقاء بهذه النخبة المتميزة من مجتمع الأعمال، معرباً عن تطلع مصر لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدشين مشروعات مشتركة في مختلف المجالات أخذاً في الاعتبار أن تلك المشروعات لن تهدف فقط لتلبية احيتاجات السوق المصرية، بل والنفاذ لأسواق ضخمة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي استعرض الانجازات الاقتصادية التي حققتها مصر منذ إطلاق برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري وقيادات وزارة الإسكان وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.

وأكد مدبولي أهمية الانتهاء من إعداد مشروع القانون تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد القانون وإنشاء اتحاد للمُطورين العقاريين علي غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مشيرا إلي اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة والعمل حالياً لتوحيد الجهود الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان بالعمل على تنظيم هذا السوق.

وفي شأن آخر، ذكرت الصحيفة أن غادة والي وزير التضامن الاجتماعي استعرضت مع الدكتور جهاد أزعور مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي والدكتور رضا باقر الممثل المقيم للصندوق وبحضور الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي ما تحقق من تقدم في برامج الحماية الاجتماعية يتقدمها تكافل وكرامة وخطط الوزارة دمج مساعدات الضمان الاجتماعي في برنامج واحد يضمن أفضل مستوى من استغلال الموارد المتاحة ويحقق مستويات أفضل من الاستهداف للفئات الأكثر احتياجاً كما استعرضت أيضاً برنامج تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

وأكدت والي أن تحقيق النمو في القطاعات المولدة لفرص العمل المخرج الحقيقي والمستدام للتغلب علي دوائر الفقر الحاجة لذلك تركز الحكومة علي بناء الإنسان وتشغيل الشباب من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة إلى المشروعات الكبرى.

أخبار اليوم:

من جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة اليوم في مستهل الجلسة الرئيسية الثانية لأعمال مؤتمر "ميونخ للأمن" الذي بدأت فاعلياته أمس بمشاركة المستشارة الألملانية أنجيلا ميركل ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس ونحو 35 رئيس دولة وحكومة و80 وزير خارجية ودفاع وأكثر من 500 مسئول حكومى وخبير استراتيجى من مختلف دول العالم.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس يستعرض، في كلمته أمام قادة أوروبا والعالم رؤية مصر للتعامل مع قضايا الإرهاب والتطرف الفكري والهجرة غير الشرعية وأفضل السبل للتعامل مع الأزمات السياسة التى تواجه الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس أول رئيس لدولة غير أوروبية يتحدث أمام الجلسة الرئيسية للمؤتمر، مؤكدة أن الرئيس السيسي شارك أمس في غداء العمل الذي نظمته إدارة مؤتمر ميونخ للامن على شرفه.

وتحت عنوان "النقد الدولي يدعم خطط مصر للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية"، ذكرت (أخبار اليوم) أن الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى أعلن عن دعم ومساندة الصندوق لمصر للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين، لافتا إلى نجاح برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، والذي يعتبر نموذجا يمكن الاستفادة منه فى دعم الفئات المهمشة فى الدول الفقيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقائه مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، التي استعرضت خطط الوزارة لدمج مساعدت الضمان الاجتماعى فى برنامج نقدى واحد يضمن افضل مستوى من استغلال الموارد المتاحة ويحقق مستويات افضل من الاستهداف للفئات الاكثر احتياجا.

وذكرت (أخبار اليوم) أن شركة "إيني" الإيطالية فازت مناقصتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز بمنطقة جنوب شرق سيوه وغرب شربين واستحوذت اينى على نسبة 100% للمنطقة الاولى ونسبة 50% للمنطقة الثانية على ان تستحوذ شركة بريتش بتروليم على 50% الباقية .

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى يتوجه اليوم إلى دولة الإمارات العربية لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولى (إيديكس 2019)، وتشارك وزارة الانتاج الحربى فى المعرض بمدرعتين عسكريتين تقوم بتصنيعهما شركات الانتاج الحربى فى أول مشاركة بمعدات عسكرية بمعرض دولى يقام خارج البلاد.

وفي الشأن الدولي ، ذكرت (أخبار اليوم) أن مدير المخابرات البريطانية اليكس بانجر أكد أن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار تنظيم داعش فى سوريا والعراق.

وأضاف، في تصرحات للصحفيين على هامش مؤتمر ميونخ، نحن قلقون جدا من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه مجرد دخول شخص ما فى هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصا فى غاية الخطورة .مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة الذى كان دائما فى حالة خصومة مع تنظيم داعش عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع داعش.​