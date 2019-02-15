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افتتاح "ملتقى أولادنا" بحضور 5 وزراء

09:07 م الجمعة 15 فبراير 2019
افتتاح "ملتقى أولادنا" بحضور 5 وزراء

الدكتورة إيناس عبدالدايم

كتبت- منى الموجي:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، منذ قليل، الدورة الثالثة من ملتقى "أولادنا" في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

وتنظم الملتقى، مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بمشاركة ٣٦ دولة، وقدم الحفل الفنان هاني رمزي، المذيعة جاسمين طه، والطفلة مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد الافتتاح، عروضًا فنية لبعض الفرق المشاركة، وفقرات للسيرك القومي، وفقرات فنية، بمشاركة الفنانة الكبيرة يسرا، التي تغني بمشاركة ذوي القدرات الخاصة من كلمات الشاعر أمير طعيمة.

إيناس عبدالدايم زارة الثقافة ار الأوبرا المصرية انيا المشاط زارة السياحة ادة والي

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