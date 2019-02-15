بحضور 3 وزراء.. افتتاح مؤتمر "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" غدًا

القاهرة- أ ش أ:

يفتتح معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا مؤتمرًا إقليميًا تحت عنوان "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة" بحضور ومشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويستمر على مدار يومين.

ويشارك بالافتتاح كل من وزير التربية والتعليم طارق شوقي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الدكتور عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مركز الجامعة بتونس، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ومستشار المعهد العربي للتخطيط بالكويت.

وأوضحت الوزارة أن أجندة المؤتمر في اليوم الأول تتضمن مناقشة التعليم العربي في ظل مقتضيات الحداثة والعولمة، ومحور قضايا التعليم واحتياجاته في الوطن العربي في ضوء المجتمعات القائمة على المعرفة، حيث يناقش محور التعليم في الوطن العربي من حيث الواقع والتحديات.

كما تتضمن جلسات اليوم الأول جلسة "الاحتياجات التعليمية للعبور إلى مجتمعات المعرفة"، وأخرى بعنوان "متطلبات تطوير المناهج والتحول من التعليم إلى التعلم تحت محور احتياجات تعليم الغد".

وتناقش جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، محور قضايا إعادة هيكلة قطاع التعليم وحوكمته، ومحور دور شركاء التنمية في تمويل التعليم في الوطن العربي، وتتضمن أجندة المؤتمر في يومه الثاني جلسات بعنوان "واقع المستقبل إدارة المنظومة التعليمية وضرورة حوكمتها"، وجلسة "مرتكزات نموذج لحوكمة القطاع التعليمي".

كما تناقش جلسات المؤتمر عددًا من الأوراق البحثية التي تتضمن موضوعات حول إشكاليات إصلاح التعليم في الوطن العربي وتحديات التعليم والاحتياجات التعليمية وتطوير استراتيجيات الإصلاح للنظم التربوية في الأقطار العربية.