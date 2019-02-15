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بعد تدهور حالتها الصحية.. سفارة مصر في بيروت تُعيد مواطنة مُسنة إلى القاهرة

06:29 م الجمعة 15 فبراير 2019
بعد تدهور حالتها الصحية.. سفارة مصر في بيروت تُعيد مواطنة مُسنة إلى القاهرة

وزارة الخارجية المصرية

كتب- محمد قاسم:

أعلنت سفارة مصر في بيروت، أنها أعادت المواطنة المصرية حمدية سيد خليل البالغة من العمر 75 عاماً إلى أرض الوطن، بالتعاون مع أبناء الجالية المصرية في بيروت.

وذكرت السفارة - فى بيان صحفى نشرته وزارة الخارجية عبر "فيسبوك"-، أنها علمت مؤخراً بالحالة الصحية المتدهورة للمواطنة التي تقيم في لبنان منذ سنوات، حيث تدخلت السفارة لإنهاء الأمور المُتعلقة بالغرامات المستحقة عليها نتيجة مخالفة نظام الإقامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع السلطات اللبنانية لتأمين ظروف عودتها إلى أسرتها في مصر.

وأضافت أن أحد مندوبي السفارة وبعض من أبناء الجالية المصرية رافقوا المواطنة المصرية صباح اليوم إلى مطار بيروت، وهى في طريقها إلى أرض الوطن.

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