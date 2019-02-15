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غدًا.. البرلمان يبدأ مناقشة ملاحظات السيسي على "التجارب السريرية"

01:08 م الجمعة 15 فبراير 2019
غدًا.. البرلمان يبدأ مناقشة ملاحظات السيسي على "التجارب السريرية"

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تجتمع بعد ظهر السبت، اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس السيد محمود الشريف؛ لإعادة مناقشة قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية" الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى المجلس لإعادة مناقشته.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قال إن وزيرة الصحة هالة زايد أبلغت المجلس أمس الأول الأربعاء، باعتذارها عن عدم حضور اجتماع اللجنة الذي يعقد بمقر المجلس ، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية".

وقال " إن المجلس يطلب من وزير الصحة حضور الاجتماع في الموعد المحدد مع وزير التعليم العالي " ، لمناقشة مشروع قانون التجارب السريرية.

يذكر أن اللجنة الخاصة بمجلس النواب برئاسة الشريف سبق أن تشكلت في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية" ورده إلى المجلس لإعادة مناقشته.

مجلس النواب السيسي التجارب السريرية قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

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