رئيس الوزراء والمصيلحي وفاروق حسني في عزاء والدة إلهام أبو الفتح

كتب- هاني رجب:

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، ووزير التموين الحالي الدكتور علي المصيلحي، على حضور عزاء والدة إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات وموقع "صدى البلد"، وحماة المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وكان عدد من المسؤولين شاركوا في العزاء، ومنهم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامى حمدى رزق، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، والكاتب محمود موسي، ومحمد كمال المستشار الإعلامى لمحافظة القاهرة​، ومحمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع.

كانت جنازة الفقيدة شُيعت يوم الثلاثاء الماضي، عقب صلاة العصر من مسجد المركز الطبي للمقاولون العرب بالجبل الأخضر وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الاسرة".