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    أبو العينين وخالد عبدالعال وأحمد موسى في عزاء والدة إلهام أبو الفتح

    08:14 م الخميس 14 فبراير 2019
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    كتب- هاني رجب:

    شارك رجل الأعمال محمد أبو العينين، في عزاء والدة إلهام أبو الفتح، مدير عام شبكة قنوات وموقع "صدى البلد"، وحماة المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

    كما حضر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والاعلامي أحمد موسي، والإعلامى حمدى رزق، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، والكاتب محمود موسي، ومحمد كمال المستشار الإعلامى لمحافظة القاهرة​، ومحمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع.

    كانت جنازة الفقيدة شُيعت يوم الثلاثاء الماضي، عقب صلاة العصر من مسجد المركز الطبي للمقاولون العرب بالجبل الأخضر وتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر الاسرة".

    محمد أبو العينين إلهام أبو الفتح محسن صلاح خالد عبد العال أحمد موسي

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