وزير الزراعة يفوض سفير مصر بإيطاليا لرئاسة وفد اجتماعات "الإيفاد"

القاهرة- أ ش أ:

فوض الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا برئاسة الوفد المصري في اجتماعات مجلس محافظي صندوق التنمية الزراعية (الإيفاد).

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن مصر تمثل المحفظة الأكبر للصندوق في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر المكتب الإقليمي بها هو المكتب المشرف على المنطقة.

يشار إلى أن وزير الزراعة هو محافظ مصر لدى صندوق التنمية الزراعية، وأن الصندوق يعقد اجتماعات المجلس ال 42 في العاصمة الإيطالية روما، بحضور رئيس وزراء إيطاليا والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والمحافظين لمناقشة بعض المسائل التي تخص عمل الإيفاد خلال الأيام القادمة، وسوف يتم التصويت على بعض القرارات المهمة بالصندوق.

جدير بالذكر أن وفد مصر لدى اجتماعات الإيفاد يتكون من الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، ووفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.