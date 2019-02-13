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    "التهامي" يصل مولد السيدة نفيسة لبدء احتفالات "الليلة الكبيرة" ​

    10:29 م الأربعاء 13 فبراير 2019
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    كتب - محمود مصطفى:

    تصوير - محمود بكار:

    بدأت مساء الأربعاء، فعاليات الاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، وسط حضور الآلاف من المريدين.

    وبدأ الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين فعاليات الليلة الختامية، بالسرادق المقام أمام مسجد السيدة نفيسة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

    ومن المقرر أن يختتم الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين مولد السيدة نفيسة، في تمام الـ 12 صباح الجمعة.

    احتفالات الليلة الكبيرة مولد السيدة نفيسة محمود التهامي

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