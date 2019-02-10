الأوقاف: دورة في تحديات الأمن القومي للدارسين بأكاديمية التدريب

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم تخصيص دورة متخصصة في المفاهيم الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي لكل دفعة من الأئمة والواعظات الدارسين بأكاديمية التدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بواقع 12 ساعة تدريسية.

وأوضح جمعة في بيان له الأحد، أنه سيتم تنفيذ الدورة بمعرفة كلية الدفاع الوطني، من خلال التنسيق بين وزارة الأوقاف والكلية، بقصد تثقيف وتآهيل الأئمة لفهم التحديات المعاصرة والتعامل معها بعقلية دارسة مستنيرة واعية