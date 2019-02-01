ليلى علوي تعلق على مشاهدها في فيلم "المغتصبون" بمعرض الكتاب

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- أحمد طرانه:

علقت الفنانة ليلى علوي، على دورها في فيلم المغتصبون خلال استضافتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أنها تخوفت من مشاهد الاغتصاب في الفيلم.

وقالت علوي، إن هناك العديد من المشاهد التي كانت تتخوف منها من بينها مشاهد الاغتصاب، مؤكدة أن والدتها هي أكبر داعم لها في الوجود، ودائما تلجأ إليها لتستطلع أرائها في الكثير من أمورها الشخصية والعملية.

وعرضت قاعة ثروت عكاشة بمعرض الكتاب، مشهدا من فيلم المغتصبون الذي خاضت بطولته ليلى علوي في عام 1989، للتعليق عليه، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب العاطل والمدمن للمخدرات، يتعرضون للفتاة صفاء (ليلى علوي) أثناء توجهها إلى منزلها برفقة خطيبها (مختار) (أحمد مختار).

وتتعرض "صفاء"، للاختطاف إلى مكان مهجور، ويتناوب المتهمون، على اغتصابها والاعتداء عليها، ويفشل خطيبها في إنقاذها عقب تهديدهما بالسلاح، ثم يتمكن (مختار) من اصطحابها إلى منزلها حيث والدها (حسن حسني) الذي يتوجه إلى قسم الشرطة، ويقدم بلاغا لرجال الشرطة، يتمكن رجالها من القبض على الجناة، يقدمون للمحاكمة، ويثور الرأي العام ضد جريمتهم البشعة.

وكرم هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب (الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب)، الفنانة ليلى علوي، قبل انطلاق لقائها الجماهيري بالمعرض.

وشهدت القاعة الرئيسية بالمعرض قاعة "ثروت عكاشة" إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من زوار المعرض، حيث عُرض فيلمًا تسجيليًا عن الرحلة الفنية للفنانة ليلى علوي.

شهدت أبواب الدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (دورة اليوبيل الذهبي)، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من الأسر والعائلات، حيت تمتد الطوابير على البوابات الرئيسية الخمس والبوابات الداخلية الـ 12 لمسافات طويلة.

واليوم هو عاشر أيام معرض الكتاب، وتشير التقديرات الصادرة عن إدارة المعرض إلى ان عدد الزوار بلغ امس بعد مد موعد الزيارة حتى الساعة التاسعة مساء نحو ربع مليون زائر، وأن حجم المبيعات تضاعف عن الدورات السابقة.

وتوافدت أعداد كبيرة خاصة من الطلاب والأسر والشباب إلي المعرض منذ فتح أبوابه، بالإضافة إلى الرحلات التي تنظمها المدارس والجامعات من مختلف المحافظات لإطلاع الشباب علي المعرفة وأحدث الإصدارات في مختلف المجالات.