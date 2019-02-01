"شبورة ورياح".. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا،شديد البرودة ليلا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 21

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 21

دمنهور 08 21

الإسكندرية 08 21

بلطيم 09 20

مطروح 08 20

السلوم 08 22

سيوة 02 25

بورسعيد 10 19

دمياط 11 19

الزقازيق 08 21

الاسماعيلية 07 21

السويس 10 21

العريش 06 20

رفح 07 20

رأس سدر 10 23

نخل 00 19

نويبع 13 23

طابا 08 20

كاترين 01 17

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 24

الغردقة 12 23

مرسى علم 15 23

الفيوم 10 22

بنى سويف 08 22

المنيا 08 23

أسيوط 07 23

سوهاج 08 24

قنا 09 25

الأقصر 08 25

أسوان 10 26

أبوسمبل 11 25

الوادى الجديد 06 25

شلاتين 17 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة18 25

حلايب 19 24