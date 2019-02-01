القوى العاملة: تحصيل 477 مليون ريال مستحقات عمالة مصرية بالسعودية

القاهرة - أ ش أ:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في حل مشكلة العمالة المصرية بمجموعة بن لادن البالغ عددهم 10 آلاف و325 عاملا من خلال التنسيق مع السلطات السعودية، فضلا عن حصول عدد من العمال بشركات أخرى على مستحقاتهم.

وكشف سعفان - في بيان اليوم الجمعة- أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها العاملون المصريون بشركة بن لادن 476 مليونا و303 ألاف و406 ريالات سعودية، فضلا عن تحصيل مليونا و557 ألفا و270 ريالا سعوديا قيمة مستحقات مالية لعمالة مصرية ناتجه عن حل شكواهم لدي عدد من أصحاب الأعمال وشركات المقاولات، وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها 477 مليوناً و 860 ألفا و670 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 2 مليار و252 مليونا و109 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة هيثم سعد الدين إن هذا الإنجاز يحسب للمستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان خلال عام 2018، فضلا عن قيامه بتوفير 198 فرصة عمل ، ومراجعة واعتماد 750 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى 16 ألفا و245 عقد عمل وشهادات استمرارية تم اعتمادها.

وأضاف أن المستشار العمالي قام بحل 420 شكوى بالطرق الودية ، وتم تحويل 143 شكوى للقضايا بعد نفاذ الطرق الودية ، وما زالت هناك 10 شكاوى قيد الدراسة والبحث ، وذلك من إجمالي 573 شكوى تلقاها المكتب خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن المستشار العمالي قام بالرد على 5490 استفساراً، بجانب 12 زيارة ميدانية ، و42 زيارة للمصالح الحكومية لإنجاز مطالب العاملين ، فضلا عن عقد 8 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بجدة.

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بجده حاليا، بمتابعة مشكلة العمالة المصرية بشركة سعودي أوجيه ، فضلا عن متابعة 72 ألف طلب تنفيذ بالأحكام النهائية بوزارة العدل بالمملكة بقيمة إجمالية 17 مليار ريال سعودي.