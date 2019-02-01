​أول رد حكومي على نقص أدوية الضغط والسكر بالصيدليات

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات.

وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات، مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم - من خلال إدارة التفتيش الصيدلي - بمراقبة ورصد أي نقص في الأدوية والمستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلية بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وناشدت الوزارة، المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150).

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