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بدء تجمع المشاركين في ماراثون حزب الوفد أمام جامعة القاهرة

09:02 ص الجمعة 01 فبراير 2019
بدء تجمع المشاركين في ماراثون حزب الوفد أمام جامعة القاهرة

أرشيفية

كتب-إسلام ضيف:

بدأ منذ قليل، تجمع عدد من الشباب المشاركين بماراثون حزب الوفد للدراجات، أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة في ختام فعاليات مبادرة "الوفد مع الناس" بالجيزة.

وينطلق الماراثون من أمام جامعة القاهرة، بمشاركة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، مرورًا بكوبري الجامعة، حتى حي المنيل، لتسليم شعلة المبادرة إلى محافظة القاهرة، لتبدأ المبادرة بمحافظة القاهرة.

وحضر فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب، وعمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا للحزب إلى جانب عدد من أعضاء حزب الوفد.

يشار إلى أن مبادرة "الوفد مع الناس" أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بهدف "التواصل مع المواطنين".

حزب الوفد جامعة القاهرة ماراثون دراجات مبادرة الوفد مع الناس

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