أخبار متوقعة.. قوافل للأوقاف وبوابة إلكترونية للشباب والرياضة

القاهرة- أ ش أ:

تطلق وزارة الشباب والرياضة بوابتها الإلكترونية باللغة الإنجليزية، باعتبارها الوسيلة الإعلامية الأكثر شمولا للتفاعل مع الشباب، وتهتم بكل الخدمات المقدمة لهم من الوزارة، ضمن أخبار متوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تطلق وزارة الشباب والرياضة بوابتها الإلكترونية باللغة الإنجليزية، باعتبارها الوسيلة الإعلامية الأكثر شمولا للتفاعل مع الشباب، وتهتم بكل الخدمات المقدمة لهم من الوزارة.

عواصم المحافظات.. تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (الجيزة – البحيرة –مطروح)، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

بكين.. تعقد الصين واليابان الحوار الأمني السادس عشر لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وسياسات الأمن الدفاعي للبلدين، وكذلك القضايا العالمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عواصم العالم.. تبدأ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" إحياء أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، وهو حدث سنوي يُحتفل به على مدى الأسبوع الأول من شهر فبراير، وذلك منذ عام 2011.

عواصم أفريقية.. يلتقي فريقا لوبي ستارز النيجيري والوداد البيضاوي، في السادسة مساء، فيما يلتقي فريقا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي واسيك ابيدجان، في التاسعة مساء، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

القاهرة.. تلتقي فرق الصفاقسي التونسي وسبورتنج، والصيد والزمالك، والأهلي والمحرق البحريني، في إطار مواجهات الجولة الخامسة بالبطولة العربية لسيدات الكرة الطائرة للأندية.

القاهرة.. تنطلق منافسات الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية، في نسختها الجديدة، والتي تشهد نظاما تنافسيا جديدا.