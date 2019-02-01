"استمتعوا بإجازة نص السنة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن يومي السبت والأحد المقبلين يشهدان حالة من التحسن في الأحوال الجوية، مصحوبة بشبورة مائية زائدة اليوم الجمعة، وتنعدم أي ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس.

وأوضح عطا في تصريح لمصراوي، أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها بدرجتين، يومي السبت والأحد، وهناك حالة من الاستقرارفي حالة الجو، موضحا أن درجات الحرارة ستبلغ على السواحل الشمالية والغربية 21 / 7 والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 / 11، والوجه البحري والقاهرة 23 / 11، وجنوب سيناء والغردقة 24 / 15، وشمال الصعيد 23 / 7، بينما تبلغ في أقصى جنوب البلاد "حلايب وشلاتين" 26 / 10.

ووجه عطا، بعض النصائح للمواطنين منها: الفرصة مهيئة للمواطنين لقضاء إجازة نصف العام في السواحل الشمالية ومنطقة جنوب البلاد "الأقصر وأسوان" وسواحل البحر الأحمر، وعليهم الذهاب والاستمتاع بالجو واستغلال حالة الاستقرار التي يشهدها الطقس حاليا.