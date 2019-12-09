"زراعة النواب" تحل أزمة تحرير عقود المنتفعين بمنطقة حفير شهاب الدين بالدقهلية

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، تقرير زيارتها الأخيرة لمحافظة الدقهلية، للوقوف على المشكلات التي يعاني منها قطاع الزراعة والري بالمحافظة.

واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، ملاحظات اللجنة بشأن الزيارة، ومنها مطالبة شركة الدلتا للأسمدة بتخفيض نسبة توريد حصة الأسمدة الموردة إلى البنك الزراعي لحين تحسين الأوضاع في الشركة وتحرير سعر السماد للقضاء على السوق السوداء.

وتضمنت الملاحظات، عدم إصدار عقود نهائية لحائزي أراضى الجمعيات لمساحات ٢٩ ألف فدان تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بمنطقة حفير شهاب الدين، واستغلال الشركة الموقف لتحصيل الرسوم أكثر من مرة لنقل الحيازات، أيضًا تضمنت عدم صرف مقررات الأسمدة لبعض الأراضي الناتجة عن تخفيف بعض المساحات ببحيرة المنزلة، ما يؤثر على الإنتاج الزراعي.

وكذلك تضمنت الملاحظات، دراسة زيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، واستخدام تقاوي ذات إنتاجية عالية وتحسين السلالات من محصول بنجر السكر.

وتضمنت الملاحظات أيضًا، توفير التمويل اللازم لانشاء محطة صرف جديدة بمنطقة قلابشو وزيان، وسرعة تدبيش ماتبقى من ترعة ١٥ مايو، والمطالبة برفع غرامات الأرز عن الزراع الملتزمين بمناطق زراعته.

وخلال الاجتماع، توصلت اللجنة إلى اتفاق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالتزامها بتحرير عقود للمنتفعين بمنطقة حفير شهاب الذين سددوا الثمن كاملاً، عقب قيام المزارع بتقديم ما يفيد السداد والرفع المساحى.

من جانبه، قال النائب هشام الحصري، إن تلك المشكلة كان يعاني منها المزارعون على مدار الـ٥٠ عاما الماضية، حيث كانت تتسبب لهم في عدم الاستقرار، مؤكدا أنه بحل تلك الأزمة، هو حق من حقوق المزارعين بتلك المنطقة تأخر كثيرًا.

وأضاف الحصري: "اللجنة ستعقد جلسات خاصة لمناقشة موضوع تحرير سعر الأسمدة، وكذلك موضوع سعر بنجر السكر وقصب السكر، خلال الفترة المقبلة".

وحول غرامات الأرز، أوضح أنه تقدم بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء، بمقترح لحل تلك الازمة، يتضمن خصم ٥٠ في المائة من قيمة الغرامات، حال التزام المزارع من السداد في مهلة ست شهور.

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، باستكمال مناقشة الملاحظات حول زيارتها للدقهلية، في حضور المسئولين، وخاصة وزراء الزراعة والري وقطاع الأعمال والتخطيط ومحافظ الدقهلية.

​