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النقل تعلن جدول تشغيل الخط الملاحي شرم الشيخ/ الغردقة

08:19 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
النقل تعلن جدول تشغيل الخط الملاحي شرم الشيخ/ الغردقة

رحلات الخط الملاحي شرم الشيخ الغردقة

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، الاثنين، جدول تشغيل الخط الملاحي شرم الشيخ/ الغردقة.

وبحسب البيان فإن شركة الجسر العربي للملاحة، أعلنت تخفيضات على الأسعار المعلنة وصلت إلى 15 % بمناسبه انطلاق هذا الخط الملاحي يوم السبت الماضي وبمناسبة الأعياد وحتى 31/1/2020 ليصبح سعر التذكرة ذهابًا وإيابًا 950 جنيه فقط بدلاً من 1100 سعر التذكرة الحقيقي ذهابا وإيابا.

وذكرت أنه يمكن الحصول على تذكرة رحلات الخط من خلال مكاتب الجسر العربي للملاحة في القاهرة وشرم الشيخ والغردقة ونويبع ومكاتب القناة للتوكيلات الملاحية الوكيل السياحي للجسر العربي، والمكاتب السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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وزارة النقل الخط الملاحي شرم الشيخ/ الغردقة شركة الجسر العربي للملاحة وزارة السياحة

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