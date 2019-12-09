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مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ

04:33 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى قطر 1000مم القادم من محطة العبور بطريق بلبيس.

وأضافت الشركة في بيان اليوم الاثنين، أن حدوث الكسر يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (جمال عبدالناصر ومتفرعاته - مدينة قباء - عمارات الفاروقية- قطاع الأمن المركزي- تقسيم عمر ابن الخطاب - مساكن الضباط - أطلس 3 - مساكن النيل - وبعض مناطق توسعات النهضة الجديدة).

وقالت الشركة إنها تأسف عن هذا العذر الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأكدت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.​

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