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برلماني: "الناس في أبورواش يبحثون عن الآثار في وضح النهار".. وعبدالعال يرد

03:47 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
برلماني: "الناس في أبورواش يبحثون عن الآثار في وضح النهار".. وعبدالعال يرد

الدكتور سعيد حساسين

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذر النائب سعيد حساسين، من تهريب الآثار المصرية للخارج، في ظل صمت الحكومة على عمليات التنقيب التي تتم في أكثر من مكان منها منطقة أبورواش، الواقعة في نطاق دائرة كرداسة.

وقال حساسين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الأهالي يبحثون عن الآثار في وضح النهار ولا يقومون بذلك خلسة ولكن يأتون بكراكات وحفارات كبيرة للبحث عن الآثار، قائلا: "بيطلع تماثيل حجم التمثال نص البهو الفرعوني بالبرلمان".

واتهم حساسين الحكومة بعدمة الاهتمام بالأمر رغم إبلاغه وزارة الآثار بعمليات السطو، فعقب عليه رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال قائلا: " هات لي أسماء من ينقبون، وأتا حتصرف معهم طالما الحكومة لا تتصرف".

سعيد حساسين تهريب الآثار المصرية التنقيب عن الآثار

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