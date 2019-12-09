بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار على مدار 3 أيام

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كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار على البلاد اليوم الاثنين.

ونشر المركز، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، موضحًا أنه فيما يتعلق باليوم الاثنين وغدا الثلاثاء من المحتمل سقوط امطار خفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وحول احتمالية سقوط الأمطار الأربعاء المقبل، أوضح المركز، أنه توجد احتمالية لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.