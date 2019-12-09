فايق: لابد من وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان في ظل ما يشهده العالم من صراعات أثرت على هذه الحقوق، بالإضافة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وتمكين الشعوب من التمتع بحقوقها كاملة بدون أي تمييز.

وشدد فايق، في بيان، اليوم تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق العاشر من ديسمبر من كل عام، على ضرورة تمكين الشباب والاستماع لآرائهم بوصفهم عناصر بناءة للتغيير، وتعزيز مشاركتهم وتوظيف ما يتحلون به من إمكانيات كعنصر تحفيز نحو بناء عالم أفضل، وتشجيعهم وتحفيزهم وتسليط الضوء على دورهم في جميع أنحاء العالم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز.

ويأتي شعارالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام بعنوان (الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان)، وفي هذا الإطار، يعقد المجلس بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتأكيد على الإعمال الكامل للمبادىء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من المواثيق الدولية ونشر الوعى بها.