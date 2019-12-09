محمد ثروت لـ"مصراوي": فخور بالعمل مع كريم عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

انتهى الفنان محمد ثروت، من تصوير دوره في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبدالعزيز.

وقال ثروت، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه يظهر في الفيلم من خلال دور"آفيه" كضيف شرف، مضيفًا: "التجربة جميلة جدًا بالنسبة لي، واستمتعت كثيرًا بها، وبالعمل مع الفنان ماجد الكدواني الذي تجمعني معه مشاهد بالفيلم، وبالتعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز لأنه فنان جميل جدًا، وموهوب، وبيحب يشتغل على تفاصيل الشخصية التي يجسدها".

وتابع: "كان نفسي من زمان أشتغل مع كريم عبدالعزيز، وهذا الفيلم يجمعني به للمرة الأولى، وكان هناك أكثر من فيلم له تم ترشيحي فيهم، ولكن لسوء الحظ محصلش نصيب، بسبب توقيت وموعد التصوير".

واستكمل: "فخور بهذه الخطوة التي يسعدني أن تكتب في سيرتي الذاتية، وأي ممثل يتمنى يشتغل مع كريم عبدالعزيز".

وأوضح، أن تحضيراته للشخصية تطلبت منه مجهودًا رغم ظهوره كضيف شرف، لافتًا إلى أنه يسعى دائمًا لبذل الجهد على أي دور يقدمه حتى لا يكرر نفسه في أي شخصية، يراها الجمهور في أعماله الجديدة، سواء في شكل الشخصية أو أداءها.

وعن تعاونه مع المخرج أحمد الجندي، قال: "مش أول مرة أشتغل مع المخرج أحمد الجندي، وهناك كيميا فنية بيني وبينه، ودي تشعرني بالسعادة، ودايمًا بيقدمني بشكل مختلف في الأعمال اللي بتعاون فيها معاه".

وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وبطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل وأمير كرارة، وغيرهم، والفيلم من إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.​

