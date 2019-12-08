السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار جهود النهوض بقطاع التعليم العالي، والارتقاء بمستوى الجامعات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أصدر تعليماته بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي.

ووجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ استعدادات تطبيق المنظومة الإلكترونية بالجامعات.