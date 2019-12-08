أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا تامر حسني التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين

06:34 م الأحد 08 ديسمبر 2019
السيسي يوجه بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين

الرئيس السيسي

كتب - محمود مصطفى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار جهود النهوض بقطاع التعليم العالي، والارتقاء بمستوى الجامعات.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أصدر تعليماته بصياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي.

ووجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ استعدادات تطبيق المنظومة الإلكترونية بالجامعات.

الرئيس السيسي رعاية الموهوبين

الخبر التالى:

عبدالعال يعلن خلو مقعد نائب بالجيزة.. ويؤكد: "سنصوت على إسقاط عضويتين"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ليس ملهماً".. جينيس تكشف لـ "مصراوي" حقيقة رقم تامر حسنى القياسي