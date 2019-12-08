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بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى جيبوتي

03:36 م الأحد 08 ديسمبر 2019
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى جيبوتي

مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى جيبوتي

القاهرة- (مصراوي):

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية، على متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمعاونة ودعم الأشقاء هناك.

وتضمنت المساعدات، كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية، لمساعدة دولة جيبوتي الشقيقة في مواجهة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات.

جيبوتي محمد زكي القوات المسلحة السيسي

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