"الإسكان": المشروع القومي للطرق نتاج تضافر جهود الحكومة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع القومي للطرق الذي يجري تنفيذه حاليًا، هو نتاج تضافر جهود الحكومة، ممثلة في الوزارات المعنية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالمؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "صناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر"، والذي ينظمه المركز خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور، عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، وعدد من الباحثين المصريين ومن عدة دول.

وتطلع الجزار، إلى أن تكون المشاركة في هذا المؤتمر بما يمثله المشاركون من خبرات عالمية ومحلية إضافة فعالة، في إطار التعريف بأسس صناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر، من خلال إعادة استخدام المخلفات الصلبة في صناعة الطرق الخضراء، توفيرًا للخامات الطبيعية، واستحداث مواد إنشائية آمنة بيئيًا وموفرة للطاقة.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى نشر وتطبيق فكر صناعة الطرق الخضراء المستدامة في مصر، ووضع مقترحات بالتشريعات اللازمة، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء القدرات البشرية من خلال التدريب والتوعية والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لدعم البحوث والتطوير في هذا المجال.​