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البرلمان يطالب الحكومة بعرض لائحة قانون التأمينات والمعاشات قبل إصدارها

03:28 م الأحد 08 ديسمبر 2019
البرلمان يطالب الحكومة بعرض لائحة قانون التأمينات والمعاشات قبل إصدارها

مجلس النواب

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها.

وطالب النائب محمد وهب الله، مجلس الوزراء بعدم التوقيع على مشروع اللائحة التنفيذية وإصدارها إلا بعد العرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك وفقًا لاتفاق اللجنة مع وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء مناقشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اللجنة.

كما طالب، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة عرض موقف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وموافاة اللجنة بموعد صرف هذه العلاوات.

وتوافق أعضاء لجنة القوي العاملة مع طلب النائب محمد وهب الله، بخصوص عرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبخصوص صرف العلاوات الخمسة.

من جانبه، عقب اللواء محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه سيتواصل مع الوزارة بخصوص اللائحة التنفيذية لمعرفة ما إذا كانت اللائحة انتهت أم لا، أما بالنسبة لحكم الخمس علاوات تم إرساله لجمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومسببات الحكم وتفسيره كان جليًا.

مجلس النواب قانون التأمينات والمعاشات القوى العاملة بالبرلمان

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