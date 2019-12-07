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رئيس "مصر العليا" للكهرباء يتفقد استعدادات تأمين التيار لمنتدى "أسوان للسلام"

08:03 م السبت 07 ديسمبر 2019
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كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس سامي عرفة أبو وردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، استعدادات الشركة لتأمين التغذية الكهربية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المقرر انطلاقه يوم 14 ديسمبر المقبل.

ووجّه رئيس الشركة خلال تفقده الاستعدادات، برفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع جميع إمكانيات الشركة المادية والبشرية لتأمين التغذية الكهربائية، خلال فترة المنتدى، ووقف أعمال الفصل والتوصيل للصيانة.​

سامي عرفة أبو وردة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء منتدى أسوان للسلام أسوان

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