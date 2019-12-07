برئاسة مشالي.. قيادات نقل الكهرباء يزورون محطتي محولات مطروح والألبان

"الإيكاو" تحتفل مع مصر للطيران بمرور 75 عاما على إنشائها

كتب- محمد صلاح:

تفقدت، منذ قليل، المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، محطتي محولات مطروح والألبان.

وبحسب بيان، رافق المهندسة صباح مشالي، قيادات الشركة في مقدمتهم المهندس جمال عبدالناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية والمهندس السيد نصير، رئيس منطقة كهرباء إسكندرية وغرب الدلتا،

كان في استقبال رئيس الشركة والوفد المرافق له قيادات القطاعات المختلفة التابعة للشركة في مقدمتهم السيد حسن عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة والمهندس عبدالسلام مرعي رئيس قطاع شبكات الساحل الشمالي ولفيف من رؤساء قطاعات ومديرى عموم منطقة كهرباء إسكندرية وغرب الدلتا.