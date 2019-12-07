التعديل الوزاري|"دعم مصر" يوجه أعضاءه بحضور جلسات البرلمان للتصويت

كتب- محمد سامي:

رجح مصدر برلماني وصول خطاب رئيس الجمهورية بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري، إلى رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، قبل بدء الجلسة العامة تنفيذًا لنص المادة 147 من الدستور.

وتنص المادة على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأضافت المصادر لمصراوي: هناك توجيهات داخل ائتلاف دعم مصر- الذي يضم أكثر من 350 نائبًا- بعدم التغيب عن جلسات المجلس هذا الأسبوع والتي ستنعقد على مدار 3 أيام وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لأعضاء المجلس يوم الخميس الماضي، والذي لم يحتوِ على بند يخص التعديل الوزاري، لكن المصدر أوضح أنه يحق لرئيس المجلس إضافة أي بند لجدول أعمال الجلسة العامة قبل بدايتها.

وكشف مصدر آخر عن أسماء الوزارات المرجح أن يشملهم التعديل الوزاري المرتقب، فمن المنتظر أن يتم تعيين وزير جديد لحقيبة التضامن، خلفا للدكتورة غادة والي، التي جرى تعيينها في منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، كما يشمل التعديل، بحسب المصدر، وزارات: التموين والزراعة والصناعة والاستثمار والقوي العاملة والتعليم العالي، كما رجحت المصادر خروج وزراء الصحة والطيران المدني والعدل.

كان مصدر قد صرح لمصراوي الأسبوع الماضي بأن رئيس الوزراء عقد عدة مقابلات مع عدد من المرشحين للحقائب الوزارية في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، للاستقرار على التصور النهائي لشكل التعديل.

وبشأن إمكانية إرجاء التعديل الوزاري لبعض الوقت: قالت المصادر إن كل الأمور ممكنة في ضوء ما سيتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرار بشأن توقيت الإجراء.

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