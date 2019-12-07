الأكبر في البحر المتوسط.. اختتام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك

كتب- محمد سامي:

اختتمت اليوم السبت، فاعليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 2019، بنطاق الأسطول الشمالي بمسرح عمليات البحر المتوسط، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بمسرح عمليات البحر المتوسط، في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وقال بيان رسمي عن المتحدث العسكري، إن التدريب شارك فيه عدد من الوحدات البحرية من الجانب المصري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.

وأضاف البيان أن التدريب اشتمل على تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية بالبحر تضمنت رمايات المدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة إستراتيجية هامة وتنفيذ تمارین مواصلات إشارية، وممارسة حق الزيارة والتفتيش إضافة إلى تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية تم خلالها فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة، وأيضا تم تنفيذ بعض التمارين ذات المهارات البحرية المختلفة كتشكيلات الإبحار وإمداد السفن بالوقود بالبحر والتصوير الجوي.

وأشار البيان، إلى أن التدريب تضمن العمل المشترك من خلال مراكز قيادة وسيطرة بهدف تحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم للسيطرة وقيادة أعمال التشكيلات النوعية بالبحر.

وأظهر التدريب مدى خبرة وكفاءة القوات المشاركة من الجانبين في التخطيط وإدارة الأعمال القتالية بالبحر والسيطرة على الوحدات البحرية المشتركة واكتساب القادة والضباط وأطقم الوحدات البحرية للمهارة الفائقة في التعامل مع التهديدات النمطية وغير النمطية.

وقد شهد المرحلة الختامية للتدريب نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي وقائد الأسطول الشمالي.​