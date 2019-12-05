وزير النقل: نستهدف نقل 4 ملايين راكب بالقطارات يومياً في 2024

كتب أسامة علي:

​قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تستهدف نقل 4 ملايين راكب يومياً منتصف عام 2024.

جاء ذلك في كلمته على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية (10 جرارات)، ضمن صفقة الـ110 جرارات.

وقال وزير النقل إن الهيئة تمتلك 790 جرارًا، نصفهم يعمل بجدول التشغيل، والنصف الآخر يحتاج لإعادة تأهيل "بيشغلوا الخطوط الحالية بالكاد"، وتنقل هيئة السكك الحديدية حالياً من 800 ألف إلى مليون مواطن يومياً.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تسعى في 30 يونيو 2020 لنقل مليون راكب بشكل نظيف وآمن بشكل يرضي الراكب، وذلك بعد تشغيل الجرارات والعربات الجديدة، إضافة إلى الانتهاء من منظومة الإشارات والمزلقانات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطوير خطوط الضواحي في المقام الأول لأنها تمس المواطنين الأكثر احتياجًا، لافتا إلى السعي لازدواج السكة بخطوط منوف وطنطا لمضاعفة الطاقة الاستيعابية ونقل الركاب.

وقال إن الوزارة تستهدف نقل مليوني راكب يومياً منتصف 2022، ونقل 4 ملايين راكب يومياً منتصف 2024، بعد دخول ٢٦٠ جرارًا جديدًا الخدمة، إضافة للـ ٨٠٠ جرار التابعين للهيئة، ليصل الإجمالي إلى 1060 جرارًا.