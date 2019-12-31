خبير في جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبي العالمي

كتب - محمد سامي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، حسب بيان، استضافة المركز الطبي العالمي الخبير الهندي الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير.

وأضاف الرفاعي: كما يجري الدكتور الهندي حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، في الفترة من 26 - 29 يناير 2020.

وأضاف أن الحالات تناظر بالعيادة التحضيرية يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع وحتى وصول الخبير من الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرا. ​