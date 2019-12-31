برلماني يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات السيسي بشأن تنفيذ المتحف المصري الكبير

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل، بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف وتجهيزات نقل واستقبال وعرض القطع الأثرية بالاشتراك مع الخبرة الأجنبية.

وطالب "المسعود"، في بيان اليوم الثلاثاء، من الحكومة الالتزام بتكليفات الرئيس بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، وأن تجري إدارته وتشغيله وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، بحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية، من تفرد ومكانة.

وأعرب عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل، عن ثقته الكاملة في أن هذا المشروع الحضاري الكبير ستكون له آثاره الايجابية والكبيرة لجذب السياحة العالمية لمصر من مختلف دول العالمية، وسوف يحدث تغييرًا جذريًا وايجابيًا لصالح المنطقة بأسرها وجميع المناطق والطرق التي تؤدى إلى المتحف بما فيها مطار سفنكس الجديد، موجهًا التحية لكل يد مصرية شريفة ساهمت في إنجاز هذا المشروع.